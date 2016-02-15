النيابة الإدارية تحيل 8 قيادات بوزارة النقل للمحاكمة فى إهدار المال العام

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 8 قيادات بالهيئة العامة للطرق والكبارى، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط فى قضية إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.

وتضمن أمر الإحالة الذى أعده المستشار محمد عبد الهادى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كل من: نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى "وكيل وزارة النقل"، ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة، ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس التخطيط بالهيئة، ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق، ومهندس المنطقة 11 بالهيئة.

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