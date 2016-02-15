4 أشخاص يخطفون شابين ويعذبوهما بالكهرباء بسبب سرقة جاموسة بكفر صقر

قررت نيابة كفر صقر بالشرقية، برئاسة محمد الباز مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، ضبط وإحضار 4 أشخاص بقرية منشية يوسف منصور التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، خطفوا شابين واحتجازوهما 4 أيام، وعذبوهما، بسبب شكهم فى سرقتهما جاموسة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من عوض عبد الفتاح الباز، مزارع مقيم منشية يوسف منصور مزارع يتهم فيه، عوض ك. ر، وشقيقه أسامة، وعمه حليم، ومحمد السيد، بخطف نجله محمود، 17 سنة، تباع على عربية نقل، وشاب آخر "محمد.ح" 22 سنة، واحتجازهما لمدة 4 أيام وتعذيبهما بالكهرباء والتعدى عليهما بشكل بشع، بسبب سرقة جاموسة من عند المتهم الأول "عوض".

تم تحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر، وتم إخطار النيابة التى أصدرت قرارها السابق.