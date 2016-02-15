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بدء نظر محاكمة 42 متهما فى قضية "تنظيم أجناد مصر الإرهابى"

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بدء نظر محاكمة 42 متهما فى قضية "تنظيم أجناد مصر الإرهابى" بدء نظر محاكمة 42 متهما فى قضية "تنظيم أجناد مصر الإرهابى"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى اليوم الاثنين، نظر جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد " الإرهابى.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص" مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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مصر 365

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