إنريكي: الجميع يتقبل ضربة الجزاء التقليدية عن الألعاب المبتكرة

دافع المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي،عن ميسي وسواريز صاحبي ضربة الجزاء المثيرة للجدل خلال المباراة التي فاز بها النادي الكتلوني 6-1 على سيلتا فيجو أمس الأحد في الجولة الـ24 من الليجا الاسبانية قائلاً “الجميع يتقبل ضربة التقليدية عن الألعاب المبتكرة”.

وأبدى إنريكي أسفه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن تخلق ركلة الجزاء تلك كل هذا الجدل، على حد قوله

وقال في هذا الصدد “نعلم كيف سار الأمر.. يجب علينا الاستمتاع بقدرات فريقنا واحترام المنافس في الوقت ذاته..مع إبراز أننا أفضل من منافسنا”.

وأضاف “شخصيا، لا أجرؤ على فعل نفس الأمر لأنني كنت سأسددها بشكل سيئ”.

وشدد إنريكي أن الأمر لا يعد تقليلا من شأن المنافس عندما أشار إلى لعبة مشابهة قام بها الثنائي يوهان كرويف وجيسبر أولسن مع أياكس الهولندي عام 1982.

وتابع مازحا “اللعبة قانونية تماما.. في الواقع، هناك لعبة مشابهة قام بها كرويف من قبل في ضربة الجزاء الشهيرة.. ولكني كنت أعرف أن لعبة اليوم ستخلق هذا الجدل”.

وأشارالمدير الفني لبرشلونة إلى “أنه لا توجد مباريات سهلة على الإطلاق أمام سلتا” مؤكدًا “أن الفرق الكتلوني لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية، ليس في الدقائق الأخيرة، ولكننا خلقنا فرص عديدة وأجبرنا لاعبي الدفاع على ارتكاب أخطاء والحصول على بطاقات”.

ويرى إنريكي أن لاعبوه أدوا ثانيا “أكثر روعة في أمتاره الأخيرة” وهو ما يفسر النتيجة النهائية 6-1، وشدد “على الرغم من هذه النتيجة، لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق”.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الشكل إلى 57 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف، وبأربع نقاط عن ريال مدريد ثالث الترتيب، ولبرشلونة أيضا مباراة مؤجلة على ملعب سبورتنج خيخون سيخوضها الأربعاء القادم، حال الفوز بها سيبتعد أكثر بالمركز الأول عن باقي خصومه.

" frameborder="0">