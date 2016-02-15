شقيق الشهيد الشامسي: تمنيت الشهادة لنفسي فنالها أخي

أكد ناصر الشقيق الأصغر للشهيد عبدالله جمعة الشامسي أنه على استعداد للعودة مرة ثانية إلى الأراضي اليمنية لاستكمال مسيرة شقيقه، وأضاف: كنت ضمن جنود الدفعة الأولى التي عادت إلى أراضي الدولة الفترة الماضية، قبل أن يذهب الشهيد "عبدالله" ضمن الدفعة الثانية لاستكمال أداء الواجب الوطني لينال شرف الشهادة التي كنت أتمناها.

وأضاف أن استشهاد عبدالله فداءً للواجب الوطني، هو وسام فخر على صدورنا، وأن الأسرة تلقت الخبر باحتساب وصبر كبيرين، إيماناً بأنه كان يؤدي واجبه الوطني للدفاع وإعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق، وهو شرف لا يضاهيه شرف، مؤكداً أن أشقاء الشهيد "يخدمون ضمن قوات المسلحة ووزارة الداخلية" على استعداد لإكمال مشوار "عبدالله" للدفاع عن الوطن والواجب خلف راية قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.