أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين بين مصر وغزة لليوم الثالث على التوالى

Google+ Print
فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين بين مصر وغزة لليوم الثالث على التوالى فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين بين مصر وغزة لليوم الثالث على التوالى
استأنف معبر رفح فتح أبوابه لليوم الثالث على التوالى أمام حركة المسافرين بين وقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول فى المعبر من الجانب المصرى، إنه يجرى إنهاء إجراءات مرور المسافرين بعد وصولهم من الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المعبر شهد أمس فى اليوم الثانى لتشغيله مرور477 مسافرا من الجانب المصرى لقطاع غزة ووصول 750 مسافرا من غزة إلى الجانب المصرى بينهم حالات مرضية للعلاج فى المستشفيات المصرية، كما سمح بدخول 21 شاحنة تقل 1880 طنا من الأسمنت إلى قطاع غزة، وشهد اليوم الأول مرور 1323 فردا من العالقين والحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة، وإدخال 24 شاحنة تقل 2265 طنا من الأسمنت.

وأوضح المصدر أن المسافرين المسموح بعبورهم وفق تنسيقات مسبقة بين الجانبين المصرى والفلسطينى هم من العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملى الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين فى الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقى الدول العربية والأجنبية.

وتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة فى المعبر من الجانب المصرى لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين من الجانبين، وتوفير عدد إضافى من الحافلات المخصصة لنقل المسافرين، وسيارت إسعاف لنقل المرضى للمستشفيات بالقاهرة، فضلا عن توفير الحماية الأمنية اللازمة بمحيط المعبر وخط سير المسافرين من رفح حتى العريش لتأمين مرور القادمين منهم والمغادرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا