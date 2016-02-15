فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين بين مصر وغزة لليوم الثالث على التوالى

استأنف معبر رفح فتح أبوابه لليوم الثالث على التوالى أمام حركة المسافرين بين مصر وقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول فى المعبر من الجانب المصرى، إنه يجرى إنهاء إجراءات مرور المسافرين بعد وصولهم من الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المعبر شهد أمس فى اليوم الثانى لتشغيله مرور477 مسافرا من الجانب المصرى لقطاع غزة ووصول 750 مسافرا من غزة إلى الجانب المصرى بينهم حالات مرضية للعلاج فى المستشفيات المصرية، كما سمح بدخول 21 شاحنة تقل 1880 طنا من الأسمنت إلى قطاع غزة، وشهد اليوم الأول مرور 1323 فردا من العالقين والحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة، وإدخال 24 شاحنة تقل 2265 طنا من الأسمنت.

وأوضح المصدر أن المسافرين المسموح بعبورهم وفق تنسيقات مسبقة بين الجانبين المصرى والفلسطينى هم من العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملى الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين فى الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقى الدول العربية والأجنبية.

وتم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة فى المعبر من الجانب المصرى لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين من الجانبين، وتوفير عدد إضافى من الحافلات المخصصة لنقل المسافرين، وسيارت إسعاف لنقل المرضى للمستشفيات بالقاهرة، فضلا عن توفير الحماية الأمنية اللازمة بمحيط المعبر وخط سير المسافرين من رفح حتى العريش لتأمين مرور القادمين منهم والمغادرين.