إخلاء سبيل بطلة "اللى بالى بالك" بعد ضبطها بسيجارة حشيش فى الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية برئاسة المستشار مؤمن يعيش، وإشراف المستشار محمد صلاح جابر، إخلاء سبيل الفنانة نيفين محمد مندور، والتى قامت بأداء دورها الشهير فيحاء فى فيلم اللى بالى بالك مع محمد سعد "اللمبى"، بكفالة ألف جنيه فى واقعة ضبطها مع آخرين بكمين كارفور، وبحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات نارية تم العثور عليها داخل سيارتها .

وكانت النيابة طلبت تحريات مباحث قسم شرطة محرم بك حول الواقعة وعرض المضبوطات على الطب الشرعى، لبيان ماهيته، بالإضافة إلى الاستماع إلى أقوال المتهمين وكذلك أقوال ضباط الكمين الذين قاموا بإلقاء القبض على المتهمة وأصدقائها .

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة وأصدقائها بمحاولة الهروب من الكمين عند رؤيتهم له أثناء دخولهم الإسكندرية لقضاء عدة أيام بها، إلا أن ازدحام الطريق حال دون ذلك فقامت بإلقاء السجائر التى كانت بحوزتها قبل الكمين بلحظات، ولكن أحد أفراد الكمين لاحظ إلقاء السيجارة، بالإضافة إلى رائحة السيارة التى كانت مليئة بدخان المخدر، وبتفتيش السيارة عثر على الطلقات النارية غير المصرح بحيازتها بدون ترخيص .

كانت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة ومعها شابان آخرين كل من "شريف.س" و" محمد .ح" داخل سيارة رقم ن وا 274 أثناء محاولتهما الفرار من كمين كارفور أثناء رؤيتهم له.

يذكر أن نيفين لم تكن المرة الأولى لها لضبطها وبحيازتها مواد مخدرة بغرض التعاطى، حيث تم إلقاء القبض عليها بالقاهرة فى نهاية 2013.

- ضبط الفنانة نيفين مندور بحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات فى كمين بالإسكندرية

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