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مأساة..اكتشاف وفاة زوجين مسنين بمسكنهما لإصابتهما بغيبوبة سكر بالإسكندرية

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مأساة..اكتشاف وفاة زوجين مسنين بمسكنهما لإصابتهما بغيبوبة سكر بالإسكندرية مأساة..اكتشاف وفاة زوجين مسنين بمسكنهما لإصابتهما بغيبوبة سكر بالإسكندرية
توفى زوجان فى الإسكندرية، بعد إصابتهم بغيبوبة سكر وعدم وجود أحد معهم.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة باب شرقى بوفاة شخصين داخل الشقة سكنهما بعقار بمنطقة كامب شيزار.

وبالفحص تبين وجود جثة كل من "مصطفى .م" - 86 سنة بالمعاش، وزوجته "فايزة .ع" - 82 سنة ربة منزل، الأول بأرضية المطبخ والثانية أعلى أريكة بصالة الشقة يرتديان كامل ملابسهما، وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال نجل شقيق الثانية النقيب "عمرو ا ع" - 28 الضابط بإدارة المرور، قرر بأنه أثناء توجه والده للاطمئنان على شقيقته وزوجها اكتشف وفاتهما، وأضاف بأنهما كانا يقيمان بمفردهما بالشقة ويعانيان من أمراض الشيخوخة، وعلل سبب وفاتهما نتيجة إصابتهما بغيبوبة سكر، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتهما.

تم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم باب شرقى، وجار العرض على النيابة.


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