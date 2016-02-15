الإخوان يلقون قنبلة بشرفة منزل مواطن انتقاما منه لاعتراضه مسيرتهم بمنيا القمح

اتهم صاحب محل موبيليا عددا من جماعة الإخوان الإرهابية، بإلقاء قنبلة بمنزله، فجر اليوم الاثنين، انتقاما منه لاعتراضه مسيرة ليلة لهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "عادل عبد الصمد عسكر" صاحب محل موبيليا ومقيم شارع النصر مدينة منيا القمح، بانفجار قنبلة بشرفة منزله .

وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام عدد من جماعة الإخوان، بتنظيم مسيرة فى ساعات متأخرة من مساء أمس، بشارع النصر، اعترضهم صاحب المحل ومعهم عدد من الأهالى وقام بتفريقهم من المنطقة، خوفا على محلاتهم، فقام بعضهم بتوعده، وألقوا فجر اليوم، جسم غريب بشرفة منزله، أسفر عن حدوث تلفيات بالشرفة وتهشيم نوافذ المنزل وحدوث حالة من الرعب بين أفراد أسرته، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية لمسكن المواطن .