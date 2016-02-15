عباس النوري يغيب عن الاحتفال بحارة بسام الملا ؟!

أعلن المخرج و المنتج بسام الملا إطلاق الجزئين الجديدين الثامن و التاسع من المسلسل الشهير " باب الحارة " في حفل بسيط ضمن أحد مطاعم دمشق القديمة في العاصمة السورية دمشق وليكون بذلك قد اعلن رسمياً عن تصديه العمل وقاطعاً الشك باليقين حول قيامه بإنجاز العمل وواضعاً شركة قبنض في موقف محرج جداً كونها اعلنت قبل مدة أنها الوحيدة التي ستتصدى لإنتاج المسلسل .

الحفل اقتصر على مشاركة العديد من نجوم المسلسل ومنهم مصطفى الخاني و شكران مرتجى و ميلاد يوسف و كندة حنا و علي كريم و وفاء موصلي وأمية ملص و هدى شعرواي وجمال قبش بالإضافة إلى الفنيين في غياب تام للإعلام وهي العادة التي انتهجها الملا دائماً حين الافصاح عن كل ما يتعلق بإلياذته الكنعانية المسماة باب الحارة ....

ولكن باعتقادي فإن الملا محق في اقصائه للإعلام فالمشاكل التي ترافق العمل اكثر من أن تعد و تحصى فمن الممكن أن يغضب الملا ويبعد نجم ما حتى خلال الاحتفال فهل من المعقول ان يفعل لك بحضور الإعلام عندها الفضيحة ستكون مضاعفة ... أليس كذلك ؟!

الرجل يعرف حق المعرفة أن مولوده المسمى باب الحارة لا يستحق كل هذا النجاح و انه طفرة وبالتالي هو يحاول ان يداريه و إن أمكنه أن يضعه في حاضنة لما قصّر في ذلك وخصوصاً انه يعرف أن عمله قد يتعرض لانتكاسه قد تؤدي إلى وفاته .

بكل الأحوال ليس جديداً على الملا ذلك فهو عندما يحتاج الإعلام للدفاع عنه يصبح طيباً جداً وحنوناً وإعلامياً أكثر من الإعلاميين أنفسهم وعندما لا يجد ذلك يتحول فجأة إلى الوجه الأخر فلا جديد يذكر في هذا المجال .

وبالعودة إلى الاحتفال المصغر فقد بدا واضحاً غياب نجم نجوم المسلسل عباس النوري عن الاحتفال كان مفاجئاً إلا إذا كان النجم السوري منشغل بأمور أخرى تتعلق بجديده للموسم الحالي وكان واضحاً أيضاً غياب النجم أيمن زيدان الذي انفردت سيدتي قبل مدة بالإشارة إلى أنه على الأرجح سيغيب عن الجزء الثامن من المسلسل بسبب ارتباطه بإخراج مسلسل " أيام لا تنسى " .

وأيضاً بدا واضحاً من الصور المسربة خلال الاحتفال غياب الفنان وائل شرف الذي انفرد " سيدتي نت " قبل مدة بخبر غيابه عن المسلسل بسبب خلافات على الأجر مع المخرج بسام الملا .

من جهة كان واضحاً تواجد النجم سلوم حداد في الاحتفال وتقطيع قالب الكيك وهو ما يشير بشكل أو بآخر إلى تواجده في العمل بينما علم " سيدتي نت " بشكل خاص أن سلوم ربما يحل مكان أيمن زيدان بشخصية " أبو ظافر " .

أيضاً كان لافتاً وبقوة حضور المخرج ناجي طعمي زوج الفنانة كندة حنا و العلاقة الوطيدة التي تربطه بالملا وهو ما يرشحه لإخراج الجزئين الجديدين تحت إشراف الملا وخصوصاً بعد الأخطاء التي وقعت في الجزئين الماضيين الذين أشرف عليهما المخرج عزام فوق العادة .

وفي السياق نفسه فقد علم " سيدتي نت " أن الكاتب سليمان عبد العزيز يضع اللمسات النهائية على النص بعد إجراء عدد من التعديلات عليه بينما سيكون التصوير مع مطلع شهر مارس المقبل .

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