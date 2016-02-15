القبض على 3 عاطلين وسائق يتاجرون فى المخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 3عاطلين وسائق من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير مفادها قيام كل من المتهم "ناصر. ص. م" 21 سنة عاطل.

والمتهم "إسلام .ع .ع" 19 سنة عاطل مقيمان المستقبل – دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة نبات البانجو المخدر، حيث تم القيام بمأمورية استهدفت أماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (53) لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعهما (3 كيلو جرامات) ومبلغ مالى 45 جنيها و(3) تليفونات محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم "إبراهيم. م .ح" 30 سنة سائق مقيم تل البلد ــ دائرة مركز التل الكبير بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة جوهر الحشيش المخدر ، وبإعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه حال استقلاله السيارة رقم 64859 ملاكى الإسماعيلية وبحوزته (2) فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (200 جرام)، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة وتمكن السادة ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط المتهم " حلمى. س. ع" 32 سنة عاطل مقيم مساكن الجندى ــ دائرة القسم سبق إتهامه فى عدد (5) قضايا بتهم "مخدرات" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (1 كيلو جرام)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.