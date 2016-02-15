أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 3 عاطلين وسائق يتاجرون فى المخدرات بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على 3 عاطلين وسائق يتاجرون فى المخدرات بالإسماعيلية القبض على 3 عاطلين وسائق يتاجرون فى المخدرات بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 3عاطلين وسائق من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير مفادها قيام كل من المتهم "ناصر. ص. م" 21 سنة عاطل.

والمتهم "إسلام .ع .ع" 19 سنة عاطل مقيمان المستقبل – دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة نبات البانجو المخدر، حيث تم القيام بمأمورية استهدفت أماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (53) لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعهما (3 كيلو جرامات) ومبلغ مالى 45 جنيها و(3) تليفونات محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم "إبراهيم. م .ح" 30 سنة سائق مقيم تل البلد ــ دائرة مركز التل الكبير بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة جوهر الحشيش المخدر ، وبإعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه حال استقلاله السيارة رقم 64859 ملاكى الإسماعيلية وبحوزته (2) فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (200 جرام)، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة وتمكن السادة ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط المتهم " حلمى. س. ع" 32 سنة عاطل مقيم مساكن الجندى ــ دائرة القسم سبق إتهامه فى عدد (5) قضايا بتهم "مخدرات" وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (1 كيلو جرام)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365