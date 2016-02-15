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تجديد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة وانضمامه لجماعة إرهابية

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تجديد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة وانضمامه لجماعة إرهابية تجديد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بحيازة قنبلة وانضمامه لجماعة إرهابية
جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف، "15 عاماً"، 15 يوماً، على ذمة التحقيقات فى القضية 502 لسنة 2014 حضر أمن الدولة، واتهامه بحيازة قنبلة.

من جانبه كشف مصدر قضائى بالنيابة، أن تحريات مباحث الأمن الوطنى فى القضية أفادت أنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة، وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد تورطه فى العديد من عمليات العنف، مشيراً إلى أن الطفل المتهم يواجه تهم حيازة متفجرات "قنبلة"، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائل تنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

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