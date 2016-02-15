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ضبط 12 قطعة سلاح غير مرخص و39 طلقة نارية فى حملة أمنيه بالمنيا

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ضبط 12 قطعة سلاح غير مرخص و39 طلقة نارية فى حملة أمنيه بالمنيا ضبط 12 قطعة سلاح غير مرخص و39 طلقة نارية فى حملة أمنيه بالمنيا

أرشيفية

قامت أجهزة الامن بالمنيا ، بشن حملة أمنية للحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة وتعميق الشعور بالامن لدى المواطنين، حيث تم ضبط 12 قطعة سلاح وعدد من الطلقات النارية بدون ترخيص، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بضبط 12 قطعة سلاح بينهم 5 بنادق آلية وخرطوش و7 فرد خرطوش و39 طلقة نارية دون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.

 

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