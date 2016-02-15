ضبط 12 قطعة سلاح غير مرخص و39 طلقة نارية فى حملة أمنيه بالمنيا

قامت أجهزة الامن بالمنيا ، بشن حملة أمنية للحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة وتعميق الشعور بالامن لدى المواطنين، حيث تم ضبط 12 قطعة سلاح وعدد من الطلقات النارية بدون ترخيص، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بضبط 12 قطعة سلاح بينهم 5 بنادق آلية وخرطوش و7 فرد خرطوش و39 طلقة نارية دون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.