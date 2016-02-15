مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في تحطم مروحية عسكرية كورية جنوبية

قالت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن طائرة مروحية عسكرية تحطمت بالقرب من منطقة سكنية، في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وإصابة رابع بجروح خطيرة.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ” إن المروحية من طراز “يو اتش -1 اتش” تحطمت في حقل، بجانب قاعدتها في إقليم كانجوون، الساعة 10:10 صباح اليوم، أثناء اختبار تحليقها، وفقا لما ذكرته الشرطة وسلطات المطافئ.

تم نقل أفراد طاقم الطائرة إلى مستشفيات قريبة ، وتم الإعلان عن مقتل ثلاثة طيارين لاحقا، وإصابة الطيار الرابع – البالغ عمره 50 عاما – بجروح خطيرة، رغم إنه لا يزال في حالة وعي.

وقالت السلطات إنه لا توجد تقارير حول وجود خسائر مادية وضحايا في الأرواح من الجانب المدني.

وقال مسئول عسكري “كانت هناك رحلة مخططة للطائرة المروحية بعد التشغيل التجريبي”، وذكرت سلطات الجيش إنها تجري تحقيقات لتحديد سبب سقوط الطائرة.