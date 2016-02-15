أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف فوائد جديدة للعلاقة الزوجية بعد الخمسين.. تحارب الخرف والزهايمر

Google+ Print
اكتشاف فوائد جديدة للعلاقة الزوجية بعد الخمسين.. تحارب الخرف والزهايمر اكتشاف فوائد جديدة للعلاقة الزوجية بعد الخمسين.. تحارب الخرف والزهايمر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخراً، حيث اكتشف فريق من الباحثين بجامعة كوفنترى البريطانية فوائدا جديدة لممارسة العلاقة الزوجية بعد بلوغ عمر الخمسين.

وأكد الباحثون أن ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم فى هذه المرحلة العمرية يساهم فى تعزيز وظائف الإدراك، وتحسين الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير، وهو ما يساهم فى النهاية فى الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، والذى يعد الصورة الأكثر شيوعا للخرف.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب إجراء الدراسة على 6800 شخص فى إنجلترا، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاما، وفسروا هذه النتائج مشيرين أن العلاقة الحميمة تساهم فى إفراز بعض الهرمونات، التى تعزز الشعور بالمتعة والسعادة مثل هرمون الدوبامين والأوكسيتوسين، وتساهم أيضا فى تعزيز الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Age And Ageing"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر فبراير الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365