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إضراب سائقى عزبة البرج بدمياط للمرة الثالثة اعتراضًا على سوء حالة الطريق

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إضراب سائقى عزبة البرج بدمياط للمرة الثالثة اعتراضًا على سوء حالة الطريق إضراب سائقى عزبة البرج بدمياط للمرة الثالثة اعتراضًا على سوء حالة الطريق
جدد سائقو خط سرفيس عزبة البرج دمياط إضرابهم عن العمل صباح اليوم الاثنين للمرة الثالثة، اعترضا على سوء حالة الطريق بسبب كثرة الحفر والمطبات وإزالة الطبقة الإسفلتية منه تمهيدا للرصف.

وأكد المضربون، أن سياراتهم تتعرض للتلف كل يوم وينفقون عليها أموالا طائلة بسبب سوء حالة الطريق ولم يتحرك أحد من المسئولين.

من ناحية أخرى تسبب إضراب السائقين فى تعطل المئات من أبناء عزبة البرج عن الذهاب إلى عملهم وتعطل وصول الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، واضطر بعضهم إلى استخدام المعديات والانتقال إلى مدينة رأس البر للانتقال من خلال وسائل المواصلات بها.

وكانت قد استقبلت محافظة دمياط مساء أمس الأحد عدة شاحنات تحمل 100سيارة تاكسى وسط فرحة من أبناء محافظة دمياط، حيث جابت هذه الشاحنات عدة شوارع بمدينة دمياط حتى الساعات الأولى من الصباح.

يذكر أن هذه السيارات هى نصيب محافظة دمياط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتحسين وسائل النقل وتشغيل الشباب والتى ينفذها صندوق تحيا بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى تصريحات صحفية عن توزيع هذه السيارات للشباب الفائزين فى القرعة الخاصة بها فى احتفال شعبى.

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مصر 365

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