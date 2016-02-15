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مقتل 29 من مليشيات الحوثيين وصالح فى "تعز" اليمنية

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مقتل 29 من مليشيات الحوثيين وصالح فى "تعز" اليمنية مقتل 29 من مليشيات الحوثيين وصالح فى "تعز" اليمنية
تشهد جبهات القتال فى مدينة تعز اليمنية، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة، وميليشيات الحوثيين وصالح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتتركز الاشتباكات فى الجبهة الشرقية من المدينة وسط قصف مدفعى متبادل فيما تقوم المليشيات بقصف المناطق السكنية.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 29 من عناصر المليشيات، قتلوا وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى وقعت طوال أمس بين الجانبين، وقصف طائرات دول التحالف العربى فيما أصيب 11 من عناصر الجيش والمقاومة بالإضافة إلى 10 من المدنيين بسبب القصف على الأحياء السكنية.

وأوضح أن طائرات التحالف قصفت مواقع تمركز المليشيات فى أماكن متفرقة من المدينة وتركز القصف على تعزيزات للمليشيات فى مديرية الوازعية غرب المدينة وكذلك معسكر اللواء 22 ميكا بالجندية وموقع الدفاع الجوى بجبل اومان بالحوبان شرق المدينة. كما استطاعت قوات الجيش والمقاومة التقدم فى مديرية المسراخ غرب المدينة وتطهير عدة مواقع وتباب والوصول إلى مركز المديرية.

ومن ناحية أخرى، قصفت طائرات التحالف مخزنا للذخيرة تابع للمليشيات فى مديرية صرواح غرب مأرب ودمرت دبابة لهم مما أدى إلى مقتل عدد منهم فى الوقت الذي تدور فيه اشتباكات فى محيط صرواح فى محاولة من المليشيات السيطرة على أماكن انسحبوا منها.

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مصر 365