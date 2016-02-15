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برلمانى سورى: المنطقة ستشهد فى الأيام القادمة تصعيدا عسكريا

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برلمانى سورى: المنطقة ستشهد فى الأيام القادمة تصعيدا عسكريا برلمانى سورى: المنطقة ستشهد فى الأيام القادمة تصعيدا عسكريا

أعرب أمين سر مجلس الشعب السورى خالد العبود عن اعتقاده بأن المنطقة ستشهد فى الأيام القليلة القادمة تصعيدا عسكريا. وقال العبود ـ فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الاثنين "إن المرحلة القادمة تذهب باتجاه مزيد من تسخين الأحداث على مستوى المنطقة ".

وفيما يخص قصف تركيا لأكراد سوريا، قال العبود "إن القصف التركى للأراضى السورية يعد تدخلا فى شئون دولة جارة، تدينه المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، مؤكدا أن الأتراك ليس بمقدورهم دخول الجغرافيا السورية، بسبب تواجد الجيش السورى إلى جانب الروس والإيرانيين وحزب الله".
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