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فلسطينيون يغلقون مكاتب الأونروا بمخيم عين الحلوة احتجاجا على تقليص خدماتها

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فلسطينيون يغلقون مكاتب الأونروا بمخيم عين الحلوة احتجاجا على تقليص خدماتها فلسطينيون يغلقون مكاتب الأونروا بمخيم عين الحلوة احتجاجا على تقليص خدماتها

أغلقت اللجان الشعبية الفلسطينية مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، فى إطار الاحتجاجات على تقليص الوكالة لخدماتها الصحية.

ويأتى هذا التحرك فى إطار تنفيذ قرارات خلية الأزمة المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية التى وضعت أمس الأول برنامجا كاملا للاحتجاجات لهذا الأسبوع.

وفى مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.. بدأ الفلسطينى هيثم عبد الله عبد الرازق الغزى اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تقليص وكالة الأونروا خدماتها التى زادت من معاناة الشعب الفلسطينى فى مخيمات الشتات.

كما أغلق الغزى مكتب مدير خدمات الأونروا فى المخيم وجلس على الأرض قبالة المخيم.
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