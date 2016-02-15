أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 2233 مخالفة مرورية وتنفيذ 1050 حكم قضائى بالمنيا

Google+ Print
ضبط 2233 مخالفة مرورية وتنفيذ 1050 حكم قضائى بالمنيا ضبط 2233 مخالفة مرورية وتنفيذ 1050 حكم قضائى بالمنيا

أرشيفية

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن ضبط 2233 مخالفة مرورية متنوعة و39 دراجة بخارية بدون ترخيص .

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن ضبط 2233 مخالفة مرورية متنوعة و39 دراجة بخارية بدون لوحات ، و5 سائقين مخمورين من بين 22 سائق تم التحليل لهم .

و تم تنفيذ 1050 حكم قضائى منهم 3 قضايا جنايات و751 حبس جزئى 161 حبس مستأنف و77 غرامات جزئية و12 غرامات مستأنفه و51 مخالفات و2 جنود هاربين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا