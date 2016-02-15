ضبط 2233 مخالفة مرورية وتنفيذ 1050 حكم قضائى بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا ، حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى ، أسفرت عن ضبط 2233 مخالفة مرورية متنوعة و39 دراجة بخارية بدون ترخيص .

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن ضبط 2233 مخالفة مرورية متنوعة و39 دراجة بخارية بدون لوحات ، و5 سائقين مخمورين من بين 22 سائق تم التحليل لهم .

و تم تنفيذ 1050 حكم قضائى منهم 3 قضايا جنايات و751 حبس جزئى 161 حبس مستأنف و77 غرامات جزئية و12 غرامات مستأنفه و51 مخالفات و2 جنود هاربين .