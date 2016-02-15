لحمايتك من شرور الأمراض..7 تحاليل دم لازم تعملها بعد الخمسين

مع تقدم الإنسان فى العمر، تبدأ صحته فى التدهور وتختل وظائفه الحيوية، وترتفع فرص إصابته بالأمراض، وهو ما يستدعى خضوعه لبعض التحاليل الطبية والفحوصات الدورية كى يطمئن على صحته، ويعالج الأمراض حال إصابته بها بشكل مبكر.

وكشف تقرير طبى نشره موقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS عن مجموعة من اختبارات الدم التى لابد أن يخضع لها الرجال والنساء عقب تجاوزهم عمر الخمسين، وتشمل:

1.اختبار الكولسترول: من الفحوصات الضرورية بعد بلوغ عمر الخمسين، وخاصة ً أن ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم يرفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية، وحال اكتشاف ذلك، فيجب أن يحصل المريض على أدوية خفض الكولسترول بالإضافة إلى الأسبرين منخفض الجرعة، والذى يمنع تكون الجلطات الدموية لأنه يزيد سيولة الدم.

>2.اختبار السكر: ضرورى للغاية فى هذا العمر، وخاصة إذا كنت تصاب بالعطش دائما، ويلازمك الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، وتشعر بالرغبة فى التبول بشكل متكرر، وهذه كلها أعراض خفية لمرض السكر من النوع الثانى.

>3.اختبار النقرس، وذلك عن طريق قياس مستويات حمض اليوريك فى الدم، ويصيب هذا المرض الكثير من السيدات عقب انقطاع الطمث، ويسبب التهابات ملحوظة بالمفاصل.

>4.اختبار فيتامين "د": يعتقد العلماء أن حوالى نصف الأشخاص البالغين فى العالم يعانون من انخفاض فى مستويات فيتامين "د"، ويساهم نقص مستوياته فى رفع فرص الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، وهو يوجد فى البيض وأسماك السالمون والسردين.

>5.اختبار هرمونات الغدة الدرقية:غالبا ما تعانى السيدات بعد بلوغ عمر الخمسين أو الستين من تدهور وظائف الغدة الدرقية، وتشعرن بالإرهاق وزيادة الوزن والاكتئاب.

>6.اختبار فيتامين "ب12": هو فيتامين ضرورى لتكوين كريات الدم الحمراء التى تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ولكن قد يعانى الكثير من الأشخاص، وخاصة السيدات بعد انقطاع الطمث من انخفاض مستوياته، ويشعرون بأعراض: الإرهاق وفقدان الشهية والصداع.

>7.اختبار الأمراض التى تنتقل بواسطة الجنس: مثل الإيدز والسيلان والزهرى والكلاميديا والهربس.

>