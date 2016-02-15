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دراسة: تناول الفطور يساعد البدناء فى الحفاظ على نشاطهم

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دراسة: تناول الفطور يساعد البدناء فى الحفاظ على نشاطهم دراسة: تناول الفطور يساعد البدناء فى الحفاظ على نشاطهم
أكدت أحدث الدراسات الطبية أن حرص البدناء على تناول وجبة الإفطار يساعدهم بصورة ملموسة فى الحفاظ على نشاطهم طوال فترات النهار.

فقد عكف الباحثون على تحليل العلاقة بين البدانة والبدانة المفرطة وبين تناول وجبة الإفطار ومقارنتها بين الأشخاص الذين يتعمدون الصيام لفترات طويلة.

وأشارت المتابعة إلى أن الحرص على تناول الفطور لم يسهم خفض وزن البدناء إلا أنه ساعدهم فى الحفاظ على نشاطهم طيلة اليوم مع انخفاض معدلات الاستهلاك الغذائى طوال اليوم.

وشدد الباحثون على أن زيادة معدلات النشاط يعد من أحد أهم العوامل التى ساعدت بشكل كبير فى تحسين الصحة بين الفئات التى حرصت على تناول الفطور.
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