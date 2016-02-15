ردا على شائعة إيقافه.. «سعد»: تلقيت ردود أفعال إيجابية بعد أول حلقات«وش السعد»

يستضيف الفنان محمد سعد فى ثانى حلقات البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” ،الفنانه إيمي سمير غانم،وذلك في التاسعة والنصف مساءً الجمعه المقبله 19فبراير.

محمد سعد من جهته أكد إمتنانه وتقديره للجمهور الذي إستقبل أولي حلقات البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” بحفاوة كبيرة، وقال “أن أغلب ردود الأفعال التي وصلت لفريق عمل البرنامج كانت إيجابية وتحمل إشادة بفكرة الحلقة الأولي.

وأضاف سعد أن “وش السعد” برنامج” كوميدي ساخر الهدف منه رسم إبتسامه على وجه المُشاهدين، وأشار إلي أن الحلقات المُقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت من ناحية الأفكار والمضمون والضيوف.

ويأتى ذلك وسط تأكيدات منتج البرنامج صادق الصباح بعدم صحة ما تردد عن وقف عرضه.