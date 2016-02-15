العثور على 800 قرص مخدر داخل قطار في قنا

عثرت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، على كرتونة تحتوي على 800 قرص مخدر بقطار الصعيد.

تلقى اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا بالعثور على عدد كبير من الأقراص المخدرة.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية تابعة لمباحث السكة الحديد بتفقد القطار رقم 832 القادم من القاهرة فى طريقه لمحافظة أسوان أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا و عثر على كرتونه أعلي رف العربة الخامسة من القطار.

وبفحصها تبين أن بداخلها 400 قرص من عقار الترامادول، و 400 قرص من عقار التامول المدرجين بجدول المخدرات.

ولم يستدل على مالكها فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.