اليوم| برنامج «أتفرج ياسلام» يعرض الفيلم الروائى القصير«لعبة البيت»

يعرض ويناقش برنامج “اتفرج يا سلام” الفيلم الروائي القصير “لعبة البيت” للمخرج محمد الوصيفي،وذلك في العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين على القناة الثانية (الأرضية والفضائية)بالتليفزيون المصري

الفيلم مدته(11 دقيقة) ومأخوذ عن قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب الكبير د.يوسف إدريس، كتب لها السيناريو أدهم الشريف ،ويستضيف البرنامج الكاتبة والناقدة عزة سلطان .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.