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تراجع أسعار النفط مع نشر بيانات تجارية صينية ضعيفة

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تراجع أسعار النفط مع نشر بيانات تجارية صينية ضعيفة تراجع أسعار النفط مع نشر بيانات تجارية صينية ضعيفة

أرشيفية

تراجعت، الاثنين، تعاقدات خام برنت والخام الأميركي واستعاد الدولار توازنه في وقت أثارت بيانات تجارية صينية ضعيفة مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ولكن السوق تمسكت بمعظم مكاسبها التي زادت عن عشرة في المئة من يوم الجمعة، والتي جاءت وسط تجدد الحديث عن أن أوبك قد تتفق على خفض الانتاج لتقليص وفرة المعروض من النفط، بحسب «sky news»

وقال وزير البترول النيجيري إن الموقف داخل أوبك بدأ يتغير من عدم الثقة إلى توافق متزايد بضرورة التوصل لقرار بشأن كيفية وقف التراجع العالمي في أسعار النفط.

وأضاف أنه سيجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري.

وهبطت صادرات الصين 11.2 في المئة في يناير عن عام سابق، كما تراجعت الواردات 18.8 في المئة وكلاهما أسوأ بكثير مما كان متوقعا.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 20 في المئة من مستويات مرتفعة بشكل قياسي، خلال الشهر السابق.

وهبط سعر خام برنت تسليم أبريل 17 سنتا إلى 33.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 04.27 بتوقيت غرينتش بعد تأثره بارتفاع الدولار، الذي ساعده زيادة في انفاق المستهلكين بالولايات المتحدة.

وهبط سعر خام نايمكس تسليم مارس 18 سنتا إلى 29.26 دولار للبرميل بعد ارتفاعه أكثر من ثلاث دولارات في الجلسة السابقة من أدنى مستوى وصل إليه منذ 12 عاما، الخميس.

ولن تكون هناك تسوية للخام الأمريكي يوم الاثنين، بسبب عطلة يوم الرئيس وربما تكون التعاملات أقل من المعتاد.

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أونا

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