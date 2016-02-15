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صور| بدء التقديم لجامعة الطفل على موقع أكاديمية البحث العلمي خلال أيام

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صور| بدء التقديم لجامعة الطفل على موقع أكاديمية البحث العلمي خلال أيام صور| بدء التقديم لجامعة الطفل على موقع أكاديمية البحث العلمي خلال أيام

جامعة الطفل

أكدت الدكتورة أمانى محمد كامل أبو كرورة عميدة كلية الأثار بجامعة أسوان والمسئولة عن جامعة الطفل أنه تم عقد اجتماع مع اعضاء أكاديمية البحث العلمي ورؤساء الجامعات المشاركة في جامعة الطفل تمهيدا للبدء في تلقي طلبات الالتحاق عبر الموقع الرسمي للأكاديمية خلال الأيام المقبلة.

وقالت أن جامعة أسوان هى إحدى الجامعات التى اشتركت فى مشروع جامعة الطفل وهي فكرة سبقتنا فيها العديد من الدول الأوروبية منذ فترة وتتبناها حاليا أكاديمية البحث العلمى بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية الحكومية وغير الحكومية.

وأضافت أن التقديم للالتحاق بجامعة الطفل يكون عن طريق موقع الأكاديمية على الإنترنت وليس عن طريق جامعة أسوان ويشترط ان يجيد الطفل التعامل مع الكمبيوتر وأن يتراوح عمره ما بين 9: 17 سنة حيث يتم تنسيق الأطفال وفقا لمستوياتهم العلمية لكي يحصلوا على دراسات معينة تناسب كل مرحلة عمرية.

واشارت إلى ان الدراسة بجامعة الطفل تكون يومي الجمعة اوالسبت حتى لا يتعطل الطفل عن دراسته وتوفر جامعة اسوان وسائل مواصلات لذهاب واياب الاطفال.

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