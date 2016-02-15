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بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مدارس الوديان فى اليوم الثانى

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بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مدارس الوديان فى اليوم الثانى بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مدارس الوديان فى اليوم الثانى
قام اللواء محمد عبد الوهاب محمد، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم، بتفقد مدرسة محمد سعد أبو سريع الابتدائية، بتجمع أبو رزق بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، وذلك فى ثانى أيام بدء الفصل الدراسى الثانى بمدارس، رافقه خلال الزيارة عبد الرازق عثمان مدير الإدارة التعليمية برأس سدر، وناصر محمد حسن رئيس قرية أبوصويرة، وسيد محمد خليل مدير المدرسة.

وتفقد رئيس المدينة الفصول الدراسية فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، واطمأن سيادته على حسن سير العملية التعليمية، واطمأن على توافر الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلبة والطالبات، وأشاد بحسن انتظام الطلاب.
>اللواء-محمد-عبد-الوهاب-محمد---رئيس-مدينة-رأس-سدر-(1)

اللواء-محمد-عبد-الوهاب-محمد---رئيس-مدينة-رأس-سدر-(2)

اللواء-محمد-عبد-الوهاب-محمد---رئيس-مدينة-رأس-سدر-(3)

اللواء-محمد-عبد-الوهاب-محمد---رئيس-مدينة-رأس-سدر-(4)
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