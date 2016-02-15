أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحوثيون يحجبون جميع المواقع على شبكة الإنترنت باليمن

Google+ Print
الحوثيون يحجبون جميع المواقع على شبكة الإنترنت باليمن الحوثيون يحجبون جميع المواقع على شبكة الإنترنت باليمن
حجبت وزارة الاتصالات اليمنية فى صنعاء، الخاضعة لإدارة جماعة الحوثيين، جميع المواقع الإلكترونية على الانترنت، سواء المواقع اليمنية أو العربية والأجنبية.

وقد قامت الوزارة المزود الوحيد للخدمة بحجب هذه المواقع عن الهواتف الذكية لجميع شبكات الاتصالات الخاصة التى تعمل بموجب القانون اليمنى، وعند دخول أى موقع سواء من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، يظهر تنبيه بأن مزود الخدمة أغلق هذه المواقع لمحتواها غير اللائق، وكانت فى السابق تبث إشارة "خطأ 404" للإيحاء بأن هناك عطلاً فنيًا، أو سوء الخدمة فى السيرفر الذى يبث منه الموقع.

ولم تنجو وكالة "خبر" للأنباء التابعة لحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، ولا الموقع الرسمى للحزب "المؤتمر نت" من هذا الحجب، والموقع الوحيد الذى يمكن دخوله فى اليمن عن طريق الانترنت الآن، هو موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التى تديرها الجماعة فى صنعاء، بالإضافة إلى حجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعى مثل يوتيوب، وإنستجرام، التى تنقل الصور ومقاطع الفيديو.

وكانت جماعة الحوثيين منذ سيطرتها على صنعاء قبل أكثر من عام قد ضيقت الخناق على الصحف التى تعارضها، وأغلقت تقريبا كل الصحف المعارضة لها، وانتبهت بعد ذلك إلى المواقع اليمنية فأغلقتها جميعا، ماعدا التابعة لها ولمناصريها، وسيطرت على صحيفة "الثورة" الرسمية التى لازالت تصدر معبرة عن توجهاتها بالإضافة إلى صحيفة "صدى المسيرة" المعبرة عن الجماعة والتى أصبحت نصف أسبوعية، وصحف أخرى خاصة يصدرها الموالون للجماعة، كما سيطرت على الإذاعة والتليفزيون الرسميين.

وبسؤال موظفى خدمة الإنترنت عن السبب، يقولون "إن الخدمة سيئة فى جميع المحافظات ويعملون على إصلاحها". وبهذا التصرف تكون الجماعة قد غيرت من سياستها تجاه هذه المواقع، فبدلا من حجب موقع بعينه بشكل يدوى، حجبت جميع المواقع بطريقة إليكترونية لفرض قيود على الأخبار المتداولة على المواقع، عن تطورات القتال فى شمال وشرقى صنعاء، ومحافظة تعز جنوب غربى البلاد، ومواقع نقل الصور التى يتداولها ناشطون عبر هذه المواقع.


>- خالد بحاح يؤكد عمل الحكومة على تسهيل عمل اليونسيف فى اليمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن