الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا العام نهارا بارد ليلا على جميع الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية نهارًا على بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية غربية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 16 العظمى 28
الإسكندريةالصغرى 11 العظمى 26
مطروحالصغرى 16 العظمى 27
بورسعيدالصغرى 15 العظمى 23
دمياطالصغرى 15 العظمى 24
بلطيمالصغرى 15 العظمى 26
الإسماعيليةالصغرى 15 العظمى 29
السويسالصغرى 15 العظمى 29
العريشالصغرى 10 العظمى 27
نخلالصغرى 6 العظمى 25
طاباالصغرى 10 العظمى 26
الطورالصغرى 12 العظمى 25
مرسى علمالصغرى 15 العظمى 29
الغردقةالصغرى 17 العظمى 31
شرم الشيخالصغرى 18 العظمى 29
رفحالصغرى 10 العظمى 26
كاترينالصغرى 7 العظمى 24
وسيوةالصغرى 7 العظمى 28
المنياالصغرى 8 العظمى 27
الفيومالصغرى 8 العظمى 28
رأس سدرالصغرى 12 العظمى 29
أبوسمبلالصغرى 12 العظمى 31
وسط الدلتاالصغرى 16 العظمى 28
أسيوطالصغرى 8 العظمى 28
سوهاجالصغرى 9 العظمى 29
الأقصرالصغرى 10 العظمى 30
أسوانالصغرى 13 العظمى 31
شلاتينالصغرى 16 العظمى 28
حلايبالصغرى 17 العظمى 27
الوادى الجديدالصغرى 7 العظمى 29
قناالصغرى 9 العظمى 29
نويبعالصغرى 17 العظمى 26
السلومالصغرى 14 العظمى 28.
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