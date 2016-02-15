الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الاثنين، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا العام نهارا بارد ليلا على جميع الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية نهارًا على بعض مناطق الوجه البحرى والقاهرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية غربية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

وسيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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