أخبار عاجلة

الشرطة النرويجية: العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة واعتقال مشتبه به -
محافظ الجيزة يتحدث عن تطوير الشوارع لذوي الاحتياجات الخاص -
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي -
كهربا عن ضربه مشجع سعودي: اتحاد جدة السبب -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد رسام الشارع: "ببيع المناديل في الشارع وبصرف على جدتي" -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في المعلق محمد لطيف -
مساء dmc - الطفل معاذ أحمد .. طفل يرسم ويبيع رسوماته على سلم المترو -
مساء dmc - فصل مضيفة مصرية من الخطوط القطرية بسبب انتقادها للسياسة القطرية على الفيس بوك -
القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق -
ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر

Google+ Print
زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر
توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب كسر ماسورة مياه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى الطريق للمتجه من شارع مكرم عبيد ورابعة، وفى طريقه إلى مناطق مدينة نصر، وانتقل رجال المرور للعمل على تيسير حركة السيارات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا بوجود كثافات بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية المكان لسحب الكثافات الناجمة عنها، كما تم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة للعمل على إصلاح البلاعة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365