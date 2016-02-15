زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمدينة نصر

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب كسر ماسورة مياه بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية فى الطريق للمتجه من شارع مكرم عبيد ورابعة، وفى طريقه إلى مناطق مدينة نصر، وانتقل رجال المرور للعمل على تيسير حركة السيارات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا بوجود كثافات بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية المكان لسحب الكثافات الناجمة عنها، كما تم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة للعمل على إصلاح البلاعة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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