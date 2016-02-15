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الداخلية تواصل البحث عن قاتل الشاب الإيطالى وتنفى القبض على جوليو قبل وفاته

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الداخلية تواصل البحث عن قاتل الشاب الإيطالى وتنفى القبض على جوليو قبل وفاته الداخلية تواصل البحث عن قاتل الشاب الإيطالى وتنفى القبض على جوليو قبل وفاته
واصلت الأجهزة الأمنية المصرية الإيطالية، اليوم الاثنين، عملها لكشف غموض العثور على جثة الشاب الإيطالى مقتولا من خلال فريق تحقيق مشترك يضم الطرفين بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

ويعمل الفريق الأمنى على مدار الـ24 ساعة، فى محاولات جادة لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكدت وزارة الداخلية عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء القبض على الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" قبل وفاته من قبل عناصر أمنية مصرية، حيث أشار الفريق الأمنى الإيطالى المتابع للقضية والمتواجد بالبلاد، إلى أن ما نشر فى إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن بعض الصحف الغربية قد نشرت معلومات غير صحيحة نهائياً تتصل بظروف اختفائه، وأن فريق البحث الموسع المكلف لكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل الشاب الإيطالى يواصل جهوده على مدار الساعة فى إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالى فى هذا الصدد، وسوف يتم الإعلان عن نتائج جهود البحث فى هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.


>النيابة تتسلم تقرير شركات الاتصالات حول مكالمات "هاتف الشاب الإيطالى"

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