"الداخلية" تحبط تهريب 8 آلاف قطعة سلاح أبيض عبر ميناء السخنة البحرى

أحبطت شرطة موانئ السويس تهريب 8484 قطعة سلاح أبيض متنوعة داخل البلاد عبر ميناء السخنة البحرى.

كانت قد وردت معلومات لإدارة شرطة موانئ السويس مفادها قيام إحدى شركات الدهانات الكائنة بمدينة العاشر من رمضان، باستيراد حاوية مشمولهما "بضائع متنوعة" قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء السخنة البحرى، وإخفاء كمية من البضائع أجنبية الصنع محظورة داخل مشمول الرسالة لتهريبها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (8280 قطعة سلاح أبيض "كتر"، 204 عدد يدوية مختلفة بنصل حاد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.