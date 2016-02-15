تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 2490 طن قمح مستورد مصاب بحشرات حية بالبحيرة.

وقد شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن صوامع شركة المتحدة لتخزين الأقماح الكائنة بالمدينة الصناعية بوادى النطرون، لقيامه بتخزين كمية (2490.50) طن أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة مصابة بحشرات حية، وتحرر المحضر 1147/2016 جنح مركز وادى النطرون.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مطحن الرحمة "بدون ترخيص" ملك محمود عبدالمنعم الكائن بالمدينة الصناعية بوادى النطرون، لقيامه بتعبئة كمية (7.600) طن خليط زوائد نخالة داخل شكائر غير مدون عليها بيانات وإدارة المطحن بدون ترخيص، وتحرر المحضر 1148/2016 جنح مركز وادى النطرون.