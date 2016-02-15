بالصور.. إخلاء سكان المنازل المتضررة من الانهيارات بالناصرية فى أسوان

استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول إنهيار منزلين بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان، قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إيفاد لجنة برئاسة اللواء محمد عاطف السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مسئولى الجهات المختصة، لمعاينة مشكلة تصدع بعض المنازل بمنطقة الناصرية الوسطى على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية أرواح وسلامة وممتلكات المواطنين المقيمين فيها.

تحركت اللجنة إلى المنطقة لمعاينة الأمر وتم العرض على محافظ أسوان الذى وجه بسرعة إخلاء سكان أحد المنازل المتضررة لوجود إنهيار لأحد حوائط المنزل والمكون من طابقين، مع توفير شقتين سكنيتين من الإيواء العاجل للأسر المقيمة بهذا المنزل بشكل مؤقت لحين إنتهاء أعمال الترميمات التى سينفذها مجلس مدينة أسوان بعد قيام مهندسى حى شرق بإعداد مقايسة بالتكلفة المطلوبة.

وشدد المحافظ على سرعة إحلال وتجديد خطوط شبكة مياه الشرب بالشارع الذى يوجد به المنازل بطول 400 متر، والتى تسببت في هذه التصدعات لتهالكها، بجانب تركيب "حنفية" إطفاء بناءاً على طلب الأهالى لضيق الشوارع وصعوبة وصول عربات الإطفاء حال حدوث أى حرائق مستقبلاً.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم منح مهلة لمدة أسبوع لتنفيذ هذه الإجراءات العاجلة، مع القيام بزيارة المنطقة للمتابعة الميدانية بنفسه للتأكد من إنهاء معاناة الأهالى من هذه المشكلة .

من جانبهم قدم أهالى منطقة الناصرية الوسطى، الشكر للواء مجدى حجازى لاستجابته السريعة من خلال الإتصال التليفونى بين المحافظ والأهالى أثناء تفقد اللجنة للمشكلة، حيث أكد لهم حرصه الشديد للتدخل لاحتواء تداعيات أى مشكلة يتعرض فيها المواطن لخطورة على حياته أو لرفع المعاناة عنه، لأن دور المحافظة هو الوقوف بجانب البسطاء وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.



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