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الحكم فى إعادة محاكمة 13 متهما بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك.. اليوم

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الحكم فى إعادة محاكمة 13 متهما بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك.. اليوم الحكم فى إعادة محاكمة 13 متهما بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك.. اليوم
تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، حكمها فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة 13 متهمين من "الوايت نايتس" كانت المحكمة قد قضت ضدهم بالسجن 5 سنوات مشدد غيابيا، فى ضوء اتهامهم بالاعتداء والشروع فى قتل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك .

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً عدد من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول "رئيس نادى الزمالك" وأنهم أعدوا لهذا الغرض "اسلحة نارية" إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.

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