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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـسرقة مصلحة "سك العملة"

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـسرقة مصلحة "سك العملة" اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـسرقة مصلحة "سك العملة"

كتب: أحمد إسماعيل

تنظر الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم الاثنين ، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية سرقة مصلحة "سك العملة".
>وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام ، 8 متهمين في واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة" إلى محكمة الجنايات.
>وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.
>وأوضحت تحقيقات النيابة - التي باشرها إسماعيل بهاء - وكيل نيابة غرب القاهرة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.
>وبالتحريات؛ تبين أن مرتكب الواقعة "وائل. م" عامل سباكة، وتم ضبطه بمسكنه، بالاشتراك مع "عبد الرحمن. م"، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرًا لطبيعة عمله بالقسم؛ خطط مع العامل لسرقة محتويات الخزينة.
>كما تبين أن المتهم الثاني سلَّم الأول أدوات تمكنه من ارتكاب الواقعة، تتمثل في مفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح.
>تم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم أحالتهما للمحاكمة.
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