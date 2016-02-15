إحالة إخوانى إلى الجنايات لإتهامه بالإنتماء لجماعه إرهابيه بالجيزه

أحالت النيابة العامه أحد أنصار جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات لإتهامه بالإنتماء لجماعة إرهابية وحيازة سلاح نارى وإلإشتراك فى مظاهرات مخالفة للقانون بالإضافة إلى عدة إتهامات أخرى>وكشفت تحريات المباحث أن المتهم تم القبض عليه بعد صدوره 7 أوامر ضبط وإحضار من النيابة بحقه، حيث تم ضبطه بمنطقة منشأة القناطر.

وردت معلومات للرائد على عبد الكريم رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد بأن المتهم "أسامه.ج" 24 سنة ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وصادر ضده 7 أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة فى عدة قضايا، يتردد على مسكنه بدائرة القسم. وبإعداد كمين له تمكن الملازم أول أحمد حسانين معاون مباحث منشاة القناطر، من ضبط المتهم، وتبين أنه متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وحرق محل قماش، وحيازة سلاح نارى، والاشتراك فى المظاهرات المخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامه لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.