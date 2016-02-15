البحر الأحمر تشارك بمعرض Bit Milan بإيطاليا لتنشيط السياحة بالغردقة ومرسى علم

شاركت محافظة البحر الأحمر فى معرض "Bit Milan"، والذى يقيم فى إيطاليا، بحضور أكبر شركات السياحة فى كل دول العالم، خاصة شركات السياحة الإيطالية التى تنظم رحلات سياحية لمصر.

ومثل محافظة البحر الأحمر هشام الشرقاوى، مدير إدارة أحد الفنادق الكبرى بمرسى علم، وكرم بدرة مسئول تسويق، بإحدى المنتجعات السياحية، وقدما خلال المؤتمر عروضا سياحية جيدة للسياح الإيطاليين، كذلك تم عرض الصور الجمالية والسياحية التى تتمتع بها مصر.

وأكد هشام الشرقاوى أن المعرض هذا العام شهد انسحاب عدد من الشركات الإيطالية التى تصدر السياحة لمصر، بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.

وأضاف الشرقاوى أن حادث تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة لم يؤثر على حضور السياحة الإيطالية إلى البحر الأحمر، والغردقة ومرسى علم، ولكن يجب على وزارة السياحة بجميع قطاعاتها العمل على التفاعل مع العاملين بالقطاع لترويج وتنشيط السياحة أكثر مما هى عليه الآن، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الوزارة لا يرقى إلى المسئولية بالحدث.

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