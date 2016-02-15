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طائرة متجهة من لندن إلى نيويورك تعود للمطار بعد توجيه شعاع ليزر إليها

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طائرة متجهة من لندن إلى نيويورك تعود للمطار بعد توجيه شعاع ليزر إليها طائرة متجهة من لندن إلى نيويورك تعود للمطار بعد توجيه شعاع ليزر إليها
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين، أن طائرة متجهة إلى نيويورك عادت أدراجها بعد إقلاعها من مطار هيثرو بلندن، بعدما تم توجيه شعاع ليزر إليها.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم إخطار الأجهزة الأمنية "بأنه تم توجيه شعاع ليزر إلى طائرة ركاب كانت أقلعت من هيثرو" مساء أمس الأحد. وأضاف أن الطائرة التابعة لشركة "فيرجين أتلانتيك" كانت تحلق فوق أيرلندا متجهة إلى نيويورك، حين طلبت منها السلطات العودة أدراجها.

وبحسب تسجيلات الرحلة، فإن أحد أعضاء الطاقم، أخطر برج المراقبة بأن أحد الطيارين عانى من مشكلة ذات طابع صحى بعد حادث يتعلق بتعرضه لشعاع ليزر بعد الإقلاع".

وتسجل سنويا فى المملكة المتحدة المئات من حالات توجيه أشعة الليزر إلى طائرات أثناء تحليقها، بحسب سلطة النقل المدنى البريطانية.

ومطلع فبراير الجارى، اعتقلت قوات الأمن رجلاً، بعد توجيه شعاع ليزر إلى قمرات القيادة فى عدة طائرات، كانت تحلق فوق مقاطعة، كنت فى جنوب شرق إنجلترا، بحسب الشرطة. وتعذر الاتصال بفيرجين أتلانتيك فى الحال للتعليق على الحادث.

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