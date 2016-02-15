مدير مستشفيات جامعة القاهرة: سارقة الأطفال بـ"النساء والتوليد" كانت منتقبة

أكد الدكتور شريف ناصح، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، أن قرار الجامعة بحظر ارتداء النقاب على الطبيبات والممرضات والقائمين على تقديم العلاج للمرضى والخدمات الصحية، صحيح 100 % لخدمة المرضى، مؤكدا أن سارقة الأطفال بمستشفى النساء والتوليد التابعة لقصر العينى، التى انتشرت قصتها منذ فترة كانت منتقبة.

وأضاف "ناصح"، لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار يواجه التجاوزات من جانب أى شخص كان، حيث أن المبدأ كله انطلاقا من حق المريض، كما أن المستشفيات الجامعية تسير بالقانون، مؤكدا أن نسبة المنتقبات بقصر العينى ليست كبيرة.

جاء نص قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب على الطبيبات والممرضات: "يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العينى والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن "زميل – أخصائى – استشارى"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدمات الفنية والمعاونة"، وذلك اعتبارا من أمس الأحد، الموافق 14 فبراير 2016، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

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