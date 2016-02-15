طالب يقاضى "الشيحى" ورئيس جامعة القاهرة لمنعه من استكمال الامتحانات

أقام طالب، من أبناء محافظة بنى سويف بكلية الآثار جامعة القاهرة، دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 26518 لسنة 70 ق، ضد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وعميد الكلية الدكتور محمد حمزة، وكذلك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتورة هبه نوح، بسبب قيام مسئولى الكلية بمنعه من إستكمال آخر مادتين من مواد امتحانات التيرم الأول بالفرقة الثانية من إجمالى 8 مواد بدعوى أنه مفصول من الكلية لإستنفاذه مرات الرسوب في الفرقة الأولى.

وقال الطالب محمد فتحى منصور لـ "اليوم السابع":"التحقت بالفرقة الأولى بكلية الآثار قسم ترميم فى العام الدراسى 2013/ 2014 ، وبسبب ظروف عائليه رسبت، وفى العام الدراسى 2014 / 2015 دخلت الامتحانات للمرة الثانية ورسبت فى 4 مواد ، ثم أديت الإمتحانات فى مادتين خلال الفصل الصيفى "سمر كورس" وفقا للائحة وتمكنت من اجتيازهما وانتقلت إلى الفرقه الثانيه بمادتى تخلف".

وأضاف الطالب:"استخرجت كارنيه الكليه الخاص بالفرقة الثانية متضمنا "الإسم والشعبة" وانتظمت فى حضور المحاضرات والسكاشن العملية وسلمت التمارين العملية والأبحاث المطلوبة على مدار الفصل الدراسى وتقدمت لإمتحانات "الميد ترم" فى جميع المقررات الدراسية وعددها 8 مواد بالفرقة الثانيه ومادتى تخلف من الفرقه الأولى وأدرج إسمى بكشوف امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفرقة الثانية وحصلت على رقم الجلوس.

وتابع: "قمت بأداء الإمتحانات في مادتى تخلف الفرقة الأولى وكذلك 6 مواد من الفرقة الثانية، وفوجئت يوم الأربعاء 20 يناير2016 خلال امتحان المادة السابعة ( صياغة و تشكيل المعادن " 1" ) وعقب توقيعى فى كشف الحضور والغياب باللجنة وإستلامى كراسة الإجابة ، بمراقب اللجنة أسامه على عبد الحميد يبلغنى بإلغاء امتحانى بدعوى اننى مفصول ولا يحق لى الإستمرار في الإمتحانات وسحب منى كراسة الإجابة فغادرت اللجنة إلى مكتب وكيل الكلية لشئون الطلاب والامتحانات فلم أجده فتوجهت لمكتب الدكتور محمد حمزة عميد الكلية وأخبرته بما حدث معى فأجرى إتصالاً بإدارة شئون الطلاب والامتحانات للاستفسار عن موقفى وسبب إلغاء الإمتحان فعلمت منه أن رد شئون الطلاب بالكلية على سبب منعى من استكمال الإمتحانات يعود إلى ( أننى رسبت فى 3 مواد بالفرقة الأولى العام الماضى ولا يحق لى الإنتقال للفرقة الثانية وبمراجعة نتائج "سمر كورس " أثناء تأديتى امتحانات المادة السابعة بالفرقة الثانية تبين وجود خطأ بنظام" سيستم " رصد الدرجات وإكتشف المسئولون بعد مرور 4 شهور من بداية الدراسة و أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثانية رسوبى في 3 مواد).

واستطرد الطالب: "قلت للعميد كيف يحدث ذلك ويتم منعى من استكمال الامتحانات رغم وضع اسمى ضمن الناجحين بمادتى تخلف وحصولى على رقم جلوس وتأديتى مادتى التخلف من الفرقة الأولى و6 مواد من الفرقة الثانية".

>



>