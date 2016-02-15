اليوم.. انتهاء تقديم أوراق المرشحين لنقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء

ينتهى اليوم الاثنين تقديم أوراق المرشحين على مقعد النقيب الفرعى للمحامين بجنوب سيناء، والنقابة الفرعية بمحاكم المحافظة.

حيث أكد خالد عمار، عضو النقابة العامة للمحامين عن جنوب سيناء ان اليوم هو اخر موعد لتقديم اوراق المرشحين على النقيب. الفرعى والنقابة الفرعية على ان تجرى الانتخابات فى السادس من ابريل المقبل.

واشار الى ان المتقدمين على منصب النقيب الفرعى بجنوب قبل اليوم الاخير هم 3مرشحين مجدى عويس النقيب السابق لمحامين جنوب سيناء،احمد الجمل نقيب الحالى لجنوب سيناء ،فرج الفقى وسننتظر ماستسفر عنه الساعات الاخيرة قبل غلق باب لترشح.

واوضح عمار ان انتخابات النقابة الفرعية تجرى ب4محاكم هما محكمة رأس سدر ومحكمة طور سيناء،محكمة شرم الشيخ، ومحكمة نويبع لاختيار عضو مجلس عن المحكمة الجزئية بكل محكمة وبعد غلق باب الترشح يفتح باب الطعون لمدة يومين وبعد ذلك يتم اعلان اكشوف النهائية للمرشحين على ان يتم الانتخابات 6ابريل القادم.

وتشير الدلائل الى اشتعال انتخابات المحامين بجنوب سيناء خصوصا على منصب النقيب الفرعى لوجود النائب السابق مجدى عويس والنائب الحالى أحمد الجمل وينافسهم بقوة فرج الفقى .