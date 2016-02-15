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"الفكر التكفيرى والمتطرف".. ندوة باعلام دمياط

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"الفكر التكفيرى والمتطرف".. ندوة باعلام دمياط "الفكر التكفيرى والمتطرف".. ندوة باعلام دمياط
يقيم مركز إعلام دمياط برئاسة سيدة السيد بكير ندوة إعلامية موسعة لطلاب المدارس الثانوية بعنوان " الفكر التكفيرى والمتطرف وعلاقته بالإرهاب وتهديده للأمن القومى" ويحاضر فيها كلاً من : -
>فضيلة الشيخ بكر عبد الهادى – وكيل وزارة الأوقاف بدمياط .

الأب هشام بندلايمون – راعى كنيسة الروم الأرثوذكس والدكتور إبراهيم التداوى – وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والعميد محمد فكرى الشوربجى – قائد قوات تأمين دمياط وبمشاركة فعالة من الشرطة المصرية.

وسوف تقام الندوة بمسرح مدرسة دمياط الثانوية العسكرية غدا الثلاثاء.

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