"الفكر التكفيرى والمتطرف".. ندوة باعلام دمياط

يقيم مركز إعلام دمياط برئاسة سيدة السيد بكير ندوة إعلامية موسعة لطلاب المدارس الثانوية بعنوان " الفكر التكفيرى والمتطرف وعلاقته بالإرهاب وتهديده للأمن القومى" ويحاضر فيها كلاً من : ->فضيلة الشيخ بكر عبد الهادى – وكيل وزارة الأوقاف بدمياط .

الأب هشام بندلايمون – راعى كنيسة الروم الأرثوذكس والدكتور إبراهيم التداوى – وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والعميد محمد فكرى الشوربجى – قائد قوات تأمين دمياط وبمشاركة فعالة من الشرطة المصرية.

وسوف تقام الندوة بمسرح مدرسة دمياط الثانوية العسكرية غدا الثلاثاء.