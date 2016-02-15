صعود جامعة القناة للتصفيات النهائية فى مسابقة القرآن الكريم بكفر الشيخ

تقدمت جامعة قناة السويس فى مسابقات الأسبوع الأخير لمسابقة القرآن الكريم، بصعود الطالب سيف الدين للتصفيات النهائية.. وفى مسابقة أخرى تم تقديم مجلة الحائط للعرض على لجنة التقييم، وكذلك تقديم رسم الكاريكاتير للجنة الفنية لتقييم هذه الأعمال.

وحقق طلاب جامعة القناة الفوز فى الدور قبل النهائى فى خامس أيام منافسات أسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، حيث واصل فريق الكرة الطائرة تصدرهم البطولة بفوز مستحق على فريق كرة الطائرة على الأزهر، وصعوده للمباراة النهائية التى ستقام اليوم الاثنين.

وأعرب الدكتور طارق رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالعروض القوية للطلاب ونقل تحيات وأمنيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة للبعثة، مؤكدا سعادته على تفوق الفرق والتزامهم بالروح والأخلاق الرياضية، ورفع اسم جامعتهم، وسيتم تكريمهم عقب عودتهم للجامعة.

وكان فريق جامعة قناة السويس حقق المركز الرابع فى الوثب الطويل، وذهبية وفضية للطالبة ندى أبو ضيف، وحقق المركز الخامس الطالب أحمد الحسينى فى رمى القرص، كما فاز خماسى كرة القدم طلاب المباراة الثالثة على جامعة طنطا، ووصولهم لدور الثمانية كأول المجموعة الرابعة، لملاقاة ثانى المجموعة الثانية.