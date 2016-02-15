دلة حائل..

في ليلة بدر، وعلى "مخمرة" نحاس اجتمع ماء ساخن وهيل وبن، لتقبع بسكون على جمر الشتاء، فلا قرصتها رياح الشمال ولا صهرها لهيب النار. تحتمي ببطء حتى يتصاعد بخار الماء آذنة بصبها في "المطباخة" ليفور البن الهراري ويرتفع وجهها الصحراوي حتى تكاد تنسكب. تنتظر "المزلة" دورها إلا أن ابن الصحراء قرر أن يرتشف منها قليلا قبل أن يملئ بطنها.

نحيفة الخصر مدببة الرأس ذات ملقم فريد.. والقريشية أغلاها

"منذ ثلاثين سنة وأنا أصنع هذه التحف الفنية". يتحدث العم سعد الشمري، ويضيف: لم تكن الدلال صحراوية الصنع وإنما مستوردة، أخذت فكرتها من بلاد الشام والعراق لتحور بالشكل الذي هو عليه الآن نحيفة الخاصرة مدببة الرأس يميل ملقمها بانحناءة هندسية فريدة وكأنه أنف امرأة عربية.

أسعارها مختلفة عما هو تجاري فهنا في حائل تصنعه أيادي الرجال بعيدا عن المكائن. أسعارها مرتفعة وذلك لصعوبة تشكيلها وكثرت انحناءاتها، فلكل دلة طابع خاص وشكل فريد يحدده مزاج صاحبها، بالإضافة إلى النقوش الدقيقة وتاريخ صنعها. من بغدادية إلى رسلانية، تبقى القريشية أو "القصر" أغلاها ثمنا بسبب معدن النحاس الأحمر وقدم عمرها الذي يتجاوز 100 عام. قد يستغرب الكثير سبب اهتمام البعض بالدلة و"زهابها" إلا أنها تعني الكثير "لراعي الكيف"، فليست أي دلة تقنعه إلا تلك التي تجمع بين جمالها الرفيع وجودتها الأصيلة.