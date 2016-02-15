د. حجار: التقيد ببرنامج التفويج يتطلب تعاون مكاتب الحجاج

جدة - صالح الرويس

أكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على الاهتمام والرعاية التي أولاها قادة هذه البلاد على مدار تاريخ المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار والتي اقترنت بأكبر المشروعات المنفذة والتي بلغت ذروتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يجعل قمة أولوياته خدمة الإسلام ورعاية الحجاج وإعمار الحرمين الشريفين لتحقق الهدف الذي يسعي -حفظه الله- لتأصيله وهو أن تكون رحلة الحاج سهلة وميسرة وذكرى جميلة في ذهنه.

وقد ناقش خلال اللقاءين اللذين عقدهما بمكتبه بجدة أمس وزير الإرشاد والأوقاف السوداني د. عمار مرغني ووزير الشؤون الدينية البنغلاديشي محمد مطيع الرحمن، الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1437ه والخطة المتبعة في التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج، وبحث ترتيبات ومتطلبات شؤون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج، وإسكانهم وتنقلاتهم والخدمات المقدمة لهم من مؤسسات أرباب الطوائف ومكتب الوكلاء الموحد والنقابة العامة للسيارات. ونوه الدكتور حجار بأهمية توعية الحجاج قبل قدومهم، وضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة والتعاون فيما يتعلق ببرنامج التفويج وإدارة الحشود حرصا على سلامة الحجاج.