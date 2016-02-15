التحقيق مع بائع في «الجنادرية» بتهمة القذف

الرياض - مناحي الشيباني

أحالت شرطة منطقة الرياض أحد الباعة المتواجدين بمهرجان الجنادرية للتحقيق بتهمة توجيه عبارات سب وقذف بذيئة مستنكرة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقيام أحد الباعة المتواجدين بمهرجان الجنادرية بتوجيه عبارات سب وقذف بذيئة مستنكرة وتصويره وبثه، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته وضبطه وإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لتطبيق النظام بحقه.