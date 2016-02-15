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بالصور.. إخماد حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ و300 ألف جنيه خسائر

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بالصور.. إخماد حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ و300 ألف جنيه خسائر بالصور.. إخماد حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ و300 ألف جنيه خسائر
تمكن رجال الدفاع المدنى من إخماد الحريق الذى شبّ بأحد مصانع الغزل بحى العلوى المجاور للمقابر بفوه فى محافظة كفر الشيخ، بعد أن قامت الحماية المدنية بهدم أحد جدران مصنع الغزل، للوصول، لموقع الحريق داخل المصنع لإخماده، ولم يمتد الحريق للمصانع المجاورة، خاصة المصنعين المجاورين له، وكان بهما عدد من أسطوانات الغاز.
>حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ (1)

واستمر الحريق لمدة 4 ساعات ونصف الساعة، وأتت النيران على كل محتويات المصنع، واضطر رجال الدفاع المدنى، لهدم بعض جدران المصنع للدخول به لمحاولة إخماد الحريق.. وأكد شهود عيان أن النيران سقطت على مقبرتين قريبتين للمصنع الذى يقع بجوار المقابر بحى العلوى بفوه.

حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ (2)

وقال المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران التى اشتعلت بمصنع غزل فوه، وتم إسعاف حالة اختناق واحدة، وإن الحريق أسفر عن خسائر قدرها حوالى 300 ألف جنيه، إضافة إلى أن سيارات الإطفاء ما زالت بالموقع خشية إعادة الاشتعال مرة أخرى بسبب الأصواف والمواد القابلة للاشتعال بالمصنع والاشتعال للنيران ذاتيا.

حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ (3)

حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ (4)

حريق مصنع الغزل بفوه بكفر الشيخ (5)


>- حريق هائل يلتهم محتويات أحد مصانع الغزل فى "فوة" بكفر الشيخ
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- استمرار حريق مصنع الغزل بفوه والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران
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