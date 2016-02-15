بالصور.. ندوة "الأمن فى مواجهة الإرهاب" بمركز النيل للإعلام بالإسماعيلية

قالت وفاء العربى، مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، إن المركز يستمر فى تنفيذ سلسلة لقاءات يستضيف فيها قادة الأحهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرة إلى أن اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية كان فى ضيافة المركز أمس الأحد لمناقشة الأوضاع الأمنية فى الإسماعيلية، وذلك فى ندوة عنوانها "الأمن فى مواجهة الإرهاب"، وبدا اللقاء بتعريف الإرهاب واستعرض الآليات التى تم اتباعها من قبل وزارة الداخلية لمواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أنه فى القريب العاجل سيتم زيادة كاميرات المراقبة فى الشوارع الرئيسية والفرعية لمراقبة الحالة الأمنية فى شوارع المدينة،>وطالب مدير الأمن من المشاركين التعاون مع الأمن فى الإبلاغ عن المخالفين للقانون.

كما تم تناول ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين والمخدرات، وتم الاتفاق على تنظيم عدة لقاءات مشتركة بالتعاون بين مركز النيل ومديرية الأمن من أجل نشر الوعى الأمنى بين المواطنين، إضافة إلى التعاون من أجل مواجهة مشكلة المخدرات بالإسماعيلية.

وأضافت مدير مركز النيل للإعلام بأن الهيئة العامة للاستعلامات بالاشتراك مع مؤسسة القادة والمجلس المصرى للقيادات الشبابية، سوف يتم تنفيذ المرحلة الثانية للمجموعة الأولى من دورة قادة المحليات والتى يحاضر فيها د.شريف حسانين مدير عام المكتب الفنى للجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتورة سها كمال استشارى التنمية البشرية.

وأكد الدكتور أحمد الشريف، أمين عام مؤسسة القادة، أنه سيتم عقد برنامج ثان لقادة المحليات بالإسماعيلية، نظرا لتفاعل الشباب مع البرنامج التدريبى، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالى.

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